Smučišče Kanin danes ostaja zaprto

Smučišče Kanin bo danes ostalo zaprto zaradi tehničnih razlogov, poročajo Primorske novice. Sprva so namreč napovedali in smo poročali, da bodo naprave zagnali že danes. Kot pa sporočajo iz zavoda Sončni Kanin, se »po najboljših močeh trudijo za zagon naprav na smučišču v soboto in nedeljo z dostopom z italijanske strani«. Več informacij bodo sporočili danes.

Na Kaninu sicer ni težav s snegom, saj je snežna odeja debela skoraj tri metre. Od 8. do 13. decembra bo smučišče zaradi tehničnega pregleda zaprto, 14. decembra pa bo predvidoma steklo dnevno obratovanje s čezmejno povezavo.