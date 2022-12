Sneg bo v gorah oviral otoplitev

Z okrepitvijo anticiklona so se občutno otoplili zlasti najvišji sloji ozračja. Radiosonda iz Rivolta te dni v prostem ozračju beleži ničto izotermo nad višino 3000 metrov, kar bi bilo okrog 1500 metrov višje od dolgoletne normalnosti. Zato se v nižinah in ob morju kopiči vlažen in razmeroma hladen zrak, medtem ko je v gorah manj vlage in več spremenljivosti. Temperature v gorah so se tako v primerjavi z minulim dogajanjem, ko je živo srebro padlo tudi pod -10 stopinj Celzija, precej zvišale. Kljub vsemu pa se živo srebro ponoči vseeno spušča, sicer le rahlo, pod ničlo in čez dan ne presega ene ali dveh stopinj Celzija. Odločilno vlogo odigrava sneg, ki je zapadel v minulem obdobju. Ob zasneženih površinah namreč kljub otoplitvi zraka nastaja v najnižjih slojih temperaturni obrat, ki zaustavlja vzpon temperature. Sneg se tako povečini v gorah ohranja in so razmere, kljub advekciji toplega zraka, vseeno kar zimske.

V prihodnjih dneh se bo nadaljevala podobna vremenska slika. V nižinah se bo kopičil vlažen zrak in bo anticiklon občutneje vplival na vreme v gorah. Od četrtka do vključno nedelje bo v nižinah in ob morju vlažno in oblačno, mestoma bo zamegljeno ali bo nastala megla, v gorah pa bo več spremenljivosti in bo od časa do časa ob oblakih tudi nekaj sončnih žarkov. Temperaturna slika se ne bo bistveno spreminjala glede na današnje dogajanje. V gorah bodo najnižje temperature povečini rahlo pod ničlo ali okrog ničle, najvišje dnevne temperature pa do okrog 2 stopinj Celzija. Snežna odeja bi se torej morala za zdaj kolikor toliko dobro ohraniti. V nižinah in ob morju ne bo večjih temperaturnih sprememb, rahlo se bo sicer otoplilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija ali tudi malo višje.