Snežni plaz deloma zasul otroka

Snežni plaz v smučarskem središču Sveta kri-Veliki Klek v okraju Špital ob Dravi na avstrijskem Koroškem je danes deloma zasul otroka, ki so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Lienzu. V neposredni bližini plazu je bil še en otrok, ki ga plaz ni zasul, je danes po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočila tamkajšnja policija. Dodali so, da zaenkrat nimajo podatkov o morebitnih drugih zasutih, so pa v zgodnjih večernih urah nadaljevali z iskalno akcijo.

Plaz je zasul smučarsko pot, ki ni bila utrjena, a je še vedno del smučarskega območja. Zaenkrat ni jasno, ali je plaz morebiti sprožil kak smučar.