Snežniške pristave tudi uradno zaživele z novo ponudbo

Po letih nedostopnosti so včeraj tudi uradno zaživele Snežniške pristave ob gradu Snežnik. Odprl jih je državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar. Z novo gostinsko in turistično ponudbo bodo prispevale k celostni revitalizaciji enega največjih, najlepših in najpomembnejših grajskih kompleksov v Sloveniji, so sporočili z ministrstva.

Kot je povedal Čelik Vidmar, so Snežniške pristave del enega najlepših grajskih kompleksov v Sloveniji, s ponovnim odprtjem pa bodo obiskovalci gradu Snežnik lahko odkrivali tako grad kot širšo Loško dolino in Notranjsko.

Ministrstvo je Snežniške pristave oddalo v najem konec junija, ko je podpisalo pogodbo s podjetjem TURK M&Z d.o.o. iz Loške doline. V začetku julija je tam začela delovati kavarna z zajtrkovalnico in recepcijo, obiskovalcem pa je na voljo šest apartmajev s skupno 12 ležišči, zunanja terasa ter parkirišče z 18 mesti.

Snežniške pristave so bile delno prenovljene leta 2008, ministrstvo pa je najemnika, s katerim je podpisalo pogodbo za nedoločen čas, dobilo na tretjem javnem zbiranju ponudb.

Kot so še sporočili z ministrstva, bodo še letos oddali v najem še en objekt v kompleksu t.i. objekta D, ki bo namenjen kulturnim izvajalcem in organizatorjem dogodkov. Tako bo Snežniški kompleks še dodatno zaživel kot prostor srečevanja, ustvarjanja in skupnosti.

Hkrati začenjajo še postopke za pridobitev projektne dokumentacije za celovito prenovo kompleksa, ki bo vključevala ureditev grajskega parka in zaščito njegove kulturne krajine, premišljeno umestitev parkirišč, obnovo infrastrukture, kot so kanalizacija in poti, ter vsebinsko načrtovanje uporabe preostalih praznih objektov.

Pred Snežniškimi pristavami je ministrstvo že odprlo nekatere kulturne objekte, ki so bili prenovljeni, a nedostopni javnosti. Lani denimo grad Borl in Auerspergovo železarno Dvor, v nadaljevanju pa nameravajo v upravljanje predati še grad Pišece in Oranžerijo v Dornavi.