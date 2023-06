Sodišče v Beogradu podaljšalo pripor očetu 13-letnika napadalca

Sodišče v Beogradu je danes za 30 dni podaljšalo pripor očetu 13-letnika, ki je maja na beograjski osnovni šoli z njegovo pištolo ubil devet učencev in varnostnika. Očetu grozi do 12 let zapora. Srbska policija zaradi suma zlorabe in zanemarjanja mladoletne osebe preiskuje tudi mater napadalca.

Očetu so podaljšali pripor, ker bi na prostosti lahko ponovil kaznivo dejanje in ker je za kaznivo dejanje, za katerega ga bremenijo, predpisana zaporna kazen, daljša od desetih let, so danes sporočili z višjega sodišča v Beogradu.

Dodali so še, da sta način izvedbe in resnost posledic dejanja vznemirila javnost, kar bi lahko ogrozilo nemoteno in pošteno vodenje kazenskega postopka.

Oče 13-letnika je sicer v priporu od 5. maja. Očitajo mu hujše kršitve splošne varnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen do 12 let. Sumijo ga, da je sina učil streljanja s strelnim orožjem, pa tudi, da ni ustrezno hranil orožja, s katerim je sin izvedel strelski napad.

Srbska policija je po nalogu državnega tožilstva medtem uvedla preiskavo proti materi 13-letnega napadalca zaradi suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe.

13-letnik je po napadu v psihiatrični ustanovi. Zaradi mladosti ni kazensko odgovoren, njegovemu očetu pa so takoj po napadu odredili 30-dnevni pripor.