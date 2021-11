Šolstvo: v dveh tednih poskočilo število primerov karantene

Med 18. oktobrom in 7. novembrom se je v državnih vrtcih in šolah vseh stopenj v Furlaniji - Julijski krajini število okužb in zlasti oseb v karanteni zaradi covida-19 močno povečalo, zlasti med učenci in dijaki. To izhaja iz podatkov, ki so jih pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino pridobili v okviru spremljanja dogajanja v zvezi s pandemijo v državnih šolah na deželnem ozemlju.

Na 167 vrtcev in šol so jih v tednu med 18. in 24. oktobrom vzeli v poštev 137, v tednu, ki je šel od 1. do 7. novembra, pa 141, pri čemer so spremljali razvoj dogodkov pri otrocih oz. učencih in dijakih, dalje pri učnem ter pomožnem, tehničnem in upravnem osebju, zbrali pa so tudi podatke o številu razredov v karanteni. Pri tem so v prvem tednu vzeli v poštev 143.740 učencev in dijakov, 16.536 pripadnikov učnega osebja in 7593 razredov, v drugem pa 141.862 učencev in dijakov, 16.223 pripadnikov učnega osebja in 7.605 razredov. Poleg tega so v prvem tednu preverili tudi 5244, v drugem pa 5036 pripadnikov pomožnega, tehničnega in upravnega osebja. Kaj kažejo podatki? Pri otrocih v vrtcih so v prvem tednu zabeležili 19, v drugem pa 13 novih okužb, skupno število okužb je bilo 25 oz. 28, novih primerov karantene 165 oz. 201, vsega skupaj pa je bilo v karanteni 190 oz. 301 otrok. Med vzgojitelji je število novih okužb poskočilo od tri na 13, trenutnih okužb pa od šest na 17.