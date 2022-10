Sončen in topel konec tedna, izjemen v gorah

»Kdor le more, naj gre v gore,« ni le naslov Avsenikove pesmi, pač pa tudi neke vrste vremensko priporočilo v tem koncu tedna, saj bodo razmere povsod zelo prijetne, še najbolj pa glede na letni čas v gorah. Letošnja jesen nas kar razvaja s suhim in sončnim vremenom v višjih legah, je objavil Arso na družbenih omrežjih. V prihodnjih dneh bo vreme ponovno zelo primerno za odhod v hribe in gore. V gorah bo namreč ves čas pretežno jasno. Veter bo šibak, še naprej pa bo tudi zelo toplo za ta čas. Na 1500 m bo sredi dneva temperatura okoli 16, na 2500 m pa okoli 9 °C.

Vreme in tudi razmere v gorah so še primerne za obisk visokogorja, kljub temu pa previdno na najvišjih vrhovih naših Alp, kjer je nekaj snega, kar lahko predstavlja nevarnost za zdrs, opozarjajo pri Arsu.

Suho, sončno in zelo toplo vreme se bo v gorah nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna. Šele v sredo ali četrtek se bo oblačnost povečala, najverjetneje v četrtek ali petek pa pričakujemo padavine, zato izkoristite proste dni za odhod v naravo, so še zapisali.

Na Višarjah je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK Arpa ob 11. uri namerila 15,1 stopinje Celzija, na Zoncolanu pa kar 17,9 stopinje Celzija.

Danes bo vreme pretežno jasno. V nočnih urah bo zlasti v nižinah nekaj več vlage in zamegljenosti. Najvišje dnevne temperature bodo povsod presegale 20 stopinj Celzija, ponekod se bodo približale 25 stopinjam Celzija.

Tudi jutri bo vreme podobno.