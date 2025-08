Spačkarje od vsepovsod pot vodila v Postojno

Spačkar z najdaljšo kilometrino se je na 25. svetovno srečanje prijateljev 2CV, citroenovega starodobnika, znanega tudi kot spaček, pripeljal kar z Japonske. Najmanj kilometrov pa je za udeležbo prevozil obiskovalec iz Postojne, kjer se do nedelje na športnem letališču Rakitnik odvija svetovno srečanje spačkov, ki ga prirejajo vsaki dve leti: letos je ta čast pripadla Citroën klubu Slovenije.

Vrsto let so jih izdelovali v Kopru

Do včeraj so zabeležili kakih 2500 vozil in približno 5000 udeležencev iz 30 držav vsega sveta, tudi iz ZDA, Avstralije, Južne Amerike, Bližnjega vzhoda, Afrike in Evrope. Za slovenski klub, v katerem se družijo ljubitelji spačkov, pa tudi drugih citroenovih starodobnikov - dian, amijev, meharijev, DS ali žab, kombijev HY oziroma pujsev, če omenimo le nekatere izmed najpogostejših - je to že drugo svetovno srečanje v vlogi organizatorjev. Prvič so se v tem podvigu pomerili leta 1995, ko so za lokacijo »svetovca« izbrali Maribor.

V Sloveniji je spaček priljubljen in razširjen tudi zato, ker so jih vrsto let izdelovali v koprski tovarni Cimos.