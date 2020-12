»Španija ne spoštuje evropskih pravil pravne države«

Carles Puigdemont je postal simbolna osebnost katalonskega gibanja za neodvisnost zgolj po naključju, ker se po volitvah leta 2016 stranke niso mogle zediniti o kandidatu za predsednika. Artur Mas, prejšnji predsednik, proti potrditvi katerega je postavila veto majhna levičarska stranka CUP, ki je bila odločilna za zagotovitev večine v parlamentu, je kot kompromisno rešitev predlagal Puigdemonta, župana Girone, po poklicu novinarja; dal mu je pol ure časa, da se odloči, ali sprejme kandidaturo.

Odgovoril je pritrdilno in postal je voditelj gibanja neodvisnosti, ki je razglasilo in izvedlo referendum 1. oktobra leta 2017. Po referendumu je španski parlament na predlog vlade razpustil katalonski parlament in odstavil katalonsko vlado. Nekaj članov vlade s Puigdemontom na čelu se je zateklo v izgnanstvo v Belgijo, tiste, ki so ostali doma, je policija aretirala in sodišče obsodilo zaradi vstaje na visoke zaporne kazni. Za Puigdemonta, ki se je nastanil v Waterlooju pri Bruslju, je Španija dvakrat neuspešno zahtevala izročitev. Medtem je bil Puigdemont izvoljen za evropskega poslanca in Španija je zahtevala odvzem imunitete, o kateri bo Evropski parlament razpravljal v prihodnjih mesecih. V Belgiji je Puigdemont ustanovil Svet za republiko, organizacijo, ki namerava iz tujine nadaljevati prizadevanja za osamosvojitev Katalonije. Pogovor z njim je zaradi pandemije potekal po spletu nekaj dni pred božičem.

Ste član Evropskega parlamenta. Kakšni so vaši občutki? Kakšen je odnos Evropskega parlamenta do Katalonije in kakšen osebno do vas?

Odvisno. Običajni odnosi so dobri, veliko je radovednosti, veliko zanimanja za politiko, skratka, odnosi so zelo pozitivni. Seveda pa je kar nekaj španskih poslancev, ki niso zadovoljni, da nas vidijo, ko se tam sprehajamo. Ampak ponavljam, splošni odnosi so zelo dobri, med poslanci, s katerimi se pogovarjamo, smo deležni velikega razumevanja za to, kar se dogaja pri nas.

Kmalu se bo v Evropskem parlamentu začela razprava o zahtevi Španije, da vam odvzamejo poslansko imuniteto. Kakšno odločitev pričakujete, tudi upoštevajoč dejstvo, da so španski unionisti močno zastopani v treh največjih strankah v parlamentu?

Poročevalec za to vprašanje v pristojni komisiji je poslanec, ki je sodeloval pri manifestacijah španske fašistične stranke Vox, kjer so vzklikali »Puigdemont v zapor«. Kakšno jamstvo imamo, da bo ta poslanec res pripravil neodvisno poročilo o tem, ali moram v zapor ali ne? Vendar se mi na to že dolgo pripravljamo: postaviti želimo razpravo o Kataloncih v osrčje parlamenta in v srca poslancev ter pričati o tem, kar se je dogajalo v Kataloniji. To bo priložnost za razpravo o dogajanju v državi članici, ki se imenuje Španija in ki ne spoštuje evropskih pravil pravne države.

V evropskem parlamentu si zelo prizadevate za priznanje imunitete in statusa evropskega poslanca Oriolu Junquerasu, ki je v zaporu v Španiji. Ali obstaja kakšna možnost, da bi Junquerasu zagotovili imuniteto in vrnili poslanski mandat?

Mislim, da je to težko, ker je tisto mesto zdaj zasedel drugi predstavnik stranke Esquerra Republicana (ERC). To je zelo žalostno in to je velika sramota za zgodovino Evropskega parlamenta, ki je dopustil tako zlorabo; to je črn madež na zgodovini parlamenta in tega ne bo mogoče pozabiti. Spomniti želim, da ima ta madež ime in priimek, imenuje se Antonio Tajani, ki je kot lutka španske Ljudske stranke sprejel ukrep, ki predstavlja eno najbolj žalostnih poglavij v zgodovini parlamenta.