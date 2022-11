Spet deževno in hladneje

Stanovitno in povečini sončno vreme se bo nadaljevalo še danes, jutri bo že več vlage in oblakov. Od jugozahoda bo jutri pred vremensko fronto, ki bo naše kraje prešla v četrtek, začel pritekati bolj vlažen zrak.

Danes popoldne bo še delno jasno, jutri pa bo povečini že bolj oblačno in vlažno, mestoma zamegljeno. Ponekod, zlasti v gorah, bo možno občasno rahlo rosenje.

V četrtek dopoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo občasne zmerne do ponekod lahko močne padavine, vmes bodo posamezne plohe in nevihte. Zapihala bo zmerna do ponekod lahko močna burja, ozračje se bo spet ohladilo.

V popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo in delno razjasnilo.

V petek in ob koncu tedna bo povečini sončno ali zmerno oblačno. Spet bo topleje.