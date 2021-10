Spet primerjava holokavsta s fojbami

E allora le foibe (Kaj pa fojbe, torej?), je naslov knjige zgodovinarja Erica Gobettija, ki se zelo dobro ujema z izjavami desnosredinskega kandidata za rimskega župana Enrica Michettija. V neki izjavi, ki jo je odkril dnevnik Il Manifesto, se je Michetti pritoževal, da žrtve fojb, begunskih naselij ter drugih množičnih pobojev ne uživajo takšne pozornosti kot žrtve holokavsta. »Morda zato, ker niso bili lastniki bank ali pa pripadniki svetovnih oblastniških lobijev«, se je vprašal Michetti na radijski postaji Radio Radio, ki jo vodi in ki je v Rimu zelo poslušana, posebno med navijači nogometnih klubov.

Michettijevo izjavo so – poleg levih in levosredinskih strank - ostro obsodili voditelji rimske judovske skupnosti, medtem ko je predsednica združenja italijanskih judovskih organizacij Noemi Di Segni dejala, da jo je strah, da bi lahko Michetti postal župan Rima. »Tudi volilne izbire morajo sloneti na spominjanje in opominjanje, kaj je bil v resnici fašizem,« je dodala.

Poslanec stranke Bratov Italije Paolo Trancassini je obtožil levico, da izkorišča Michettijeve besede v volilne namene. Oglasil se je tudi županski kandidat, ki je priznal, da je bil judovski genocid edinstveni pojav in da se je treba boriti proti antisemitizmu. Spomin na žrtve drugih tragedij ne zmanjšuje grozovitosti holokavsta, je dodal Michetti.