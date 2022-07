Spletna nabirka Help Karst!

Ko je videl »pekel, v katerem so se znašle naše vasi in naš Kras«, se je Gabriel Pahor odločil, da se osebno angažira: od danes je na spletnem portalu gofundme.com mogoče sodelovati pri denarni nabirki Help Karst (Pomagajmo Krasu).

Direktor butičnega hotela Pahor v Jamljah se je za nabiralno akcijo odločil, da bi lahko čim prej začeli z delom. »Če človek ne bo priskočil na pomoč, bo narava potrebovala dolga leta, vsaj 10–15 let, mi pa želimo zbrane donacije takoj vložiti v obnovo gozdov in nasadov, čiščenje požarišč, redno negovanje zelenic in čiščenje zaraščenih površin,« obljublja Pahor in opozarja, da bi v nasprotnem primeru prihodnje leto lahko bili priča še hujšim požarom. »Drevesa, ki so s svojimi sencami preprečevala grmovju, da bi se širilo, so zgorela. Grmovje bo sedaj nenadzorovano rastlo, kar je lahko v primeru požara zelo nevarno.«

Samo v Jamljah je zgorelo okrog 500 hektarjev zemljišč, ocenjuje Pahor, ljudje ne bodo zmogli vsega dela sami. Zbrane donacije nameravajo zato razdeliti med gozdarje in druge profesionalce, ki bodo s svojim znanjem pripomogli k preporodu Krasa.