Spletna stran z imeni in kraji izginotja migrantov

Pogrešani na balkanski poti bodo imeli po novem ime, priimek in obraz. Spomin na vse, ki so izginili med potjo v Evropo, na migrante, s katerimi so svojci izgubili vsakršen stik, bo ostal živ po zaslugi kolektiva Rotte Balcaniche in njihovega projekta Border Memory. Gre za spletno stran z zemljevidom, na katerem so označene lokacije izginotja migrantov, za katere njihovi sorodniki sploh ne vedo, ali so živi ali mrtvi. Na petkovi spletni predstavitvi projekta so svojo bolečino delili tudi starši, bratje in nečaki pogrešanih. Nekateri se že leta zaman zavzemajo, da bi pogrešane žive našli ali jih lahko vsaj dostojno pokopali.

Deset imen je trenutno zbranih na spletni strani www.bordermemory.org. Deset zgodb in deset fotografij desetih nedolžnih ljudi, ki so izginili na območju med Bolgarijo in Turčijo, kjer aktivisti italijanskega kolektiva po gozdovih rešujejo moške, ženske in otroke. Pobudniki projekta pa so žal gotovi, da se bo seznam podaljšal. Morda se bo kateri od pogrešanih medtem tudi našel in ga bodo lahko spet objeli sorodniki in prijatelji. Žal pa je bolj verjetno, da se bodo na zemljevidu pojavile nove številke, za številkami pa novi obrazi z novimi tragičnimi zgodbami.