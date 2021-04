Spletni prevajalnik (in Andro Merkù) med predsednikoma

Kaj, ko bi se Sergio Mattarella in Borut Pahor sporazumevala s pomočjo spletnega prevajalnika? Nedvomno bi prišlo do nesporazuma, kot je v svojem radijskem nastopu v oddaji Bonjour Bonjour na Radiu Monte Carlo dokazal tržaški imitator Andro Merkù.

Z mojstrskim posnemanjem italijanskega predsednika republike je poslušalcem opisal nedavno rimsko srečanje s slovenskim predsednikom: »Dve uri sva se gledala v tišini, saj ne obvladam angleškega in slovenskega jezika, nato pa se je on prvi posmejal in sem jaz zmagal. Naposled pa sem se odločil, da v Sloveniji zaprosim za politični azil. Poiskal sem na Googlu prevod italijanskega izraza ‘asilo politico’ in dobil sem besedo ‘vrtec’« ter jo takoj izrekel. Nisem pa vedel, da se beseda vrtec v slovenščini nanaša samo na ‘asilo’ (otroški vrtec).« Pahor (ki sicer v resnici obvlada italijanski jezik) in Mattarella sta tako skupaj obiskala vse vrtce v Rimu, kjer so otroci Mattarelli pomazali obleko s plastelinom, na politični azil v Sloveniji pa bo moral še počakati.