Spomin na zločine je temelj za pravično in mirno prihodnost

»Ohranjati spomin ne pomeni obtičati v preteklosti: je vsakodnevna odgovornost za pravičnejši in bolj človeški jutri. Naša naloga je graditi mostove, ne pa zidove.« S temi besedami je včeraj župan Gonarsa Ivan Diego Boemo zaokrožil svojo govor, v katerem je na kraju, kjer je v letih 1942 in 1943 delovalo koncentracijsko taborišče za slovenske in hrvaške internirance, po opozarjanju na fašistične zločine nad civilnim prebivalstvom pogled usmeril na danes in na jutri. »Živimo v času, ko vojna trka na vrata Evrope in drugih delov sveta. Zato je ključno, da vzgajamo za mir,« je še povedal Boemo in napovedal namero, da bi v Gonarsu postavili spomenik miru, ki bi povezal italijanski, slovenski in hrvaški nacionalni spomin.

Občutenega poklona spominu na več kot 6000 internirancev ter 471 umrlih Slovencev in Hrvatov, med katerimi je bilo 70 otrok, so se udeležili občani, predstavniki lokalnih oblasti, Vsedržavnega združenja partizanov (ANPI), krovnih organizacij Slovencev v Italiji SKGZ in SSO, deželni svetniki - med njimi tudi Marko Pisani (SSk) - ter predstavniki Hrvaške in Slovenije. Slednjo je zastopala državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki jo je spremljal generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc.

Predsednica videmskega VZPI - ANPI Antonella Lestani je komemoracijo povezala z odgovornostjo Italije za fašistična taborišča ter z etiko spomina kot temeljem pacifizma. Navezala se je tudi na uničenje Gaze in deset tisoče civilnih žrtev, vključno z 18.000 otroki, ter se ob tem vprašala, kaj je ostalo od gesla »nikoli več«, ki si ga je prilastila Evropa - ista Evropa, ki je danes ubrala pot oboroževanja.

»Dan spomina na mrtve običajno izkoristimo za to, da rečemo: nikoli več. Nikoli več vojne. Nikoli več pobijanja nedolžnih otrok. Nikoli več preganjanja, beguncev, krikov, ruševin in uničenja. Ta naš nikoli več je vse bolj tanek in prazen,« pa so bile med drugim besede državne sekretarke Vesne Humar.