Spomnili so se žrtev Vergarole, desnica bi zanje ustanovila »dan mučencev«

V Pulju, kjer je na plaži Vergarola pred 79 leti odjeknila eksplozija, ki je terjala od 70 do 100 smrtnih žrtev - ocene se razlikujejo -, med katerimi je bilo veliko mladoletnikov, so se včeraj z mašo v katedrali in položitvijo vencev spomnili na takratni krvavi dogodek iz povojnega časa, ki je po oceni nekaterih bil eden od povodov za množično izseljevanje italijanskih prebivalcev iz Istre.

Slovesnosti se je udeležilo več predstavnikov lokalnih oblasti, puljske italijanske narodne skupnosti, pa tudi ezulskih združenj ter predstavnikov različnih italijanskih izvoljenih organov. Med slednjimi je bila tudi senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je dejala, da je izjemno pomenljivo, da se slovesnosti za poklon žrtvam udeležujejo tako predstavniki hrvaških oblasti kot italijanskih izvoljenih organov.

Glede Vergarole so se oglasili tudi politiki iz vrst desnice, ki se sicer niso odpeljali do Pulja. Tržaška poslanka Bratov Italije Nicole Matteoni upa, da bo do 80. obletnice pokola sprejet predlog zakona o ustanovitvi »dneva spomina na mučenike iz Vergarole«, ki ga je sama vložila pred meseci. Želji se pridružuje tudi deželni svetnik Bratov Italije v FJK Claudio Giacomelli, ki je o krvavem dogodku na plaži dejal, na »odgovornih zanj niso nikoli našli, a vse sledi vodijo do najstrašnejše med vsemi epizodami komunistično-titovskega terorja«.