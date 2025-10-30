Spremembe o maturi sprejeli brez posluha za slovenske šole

Poslanska zbornica je v torek z zakonom potrdila uredbo z zakonsko močjo šolskega ministra Giuseppeja Valditare, ki prinaša nekaj novosti za maturo - uradno ime katere po novem ni več »državni« ampak zrelostni izpit. Tržaška poslanka Demokratske stranke Debora Serracchiani je skupaj s strankarsko kolegico Irene Manzi, ki je pri demokratih referentka za šolstvo, med potrjevanjem uredbe z zakonsko močjo o maturi v poslanski zbornici vložila predlog skupnega stališča o poteku mature na slovenskih šolah v Furlaniji - Julijski krajini.

Dijaki na slovenskih šolah imajo sedaj tri pisne naloge (eno več od dijakov, ki obiskujejo italijanske šole), saj so pred nekaj leti uvedli še pisno preverjanje drugega jezika, torej italijanščine, česar dotlej ni bilo. V poslanskem odboru za šolstvo je bil najprej vložen amandma, s katerim je Demokratska stranka predlagala, da bi na slovenskih šolah znanje italijanskega jezika preverjali med ustnim delom izpita, ne pa z dodatno pisno nalogo. Amandma je bil zavrnjen, zato je Serracchiani vložila še predlog skupnega stališča s tako vsebino. Tudi predlagano skupno stališče je bilo v zbornici zavrnjeno.

»Kaznujejo, namesto da bi podpirali«

»Kaznujejo, namesto da bi podpirali ... in potem govorijo o zaslugah,« je pikro komentirala tržaška poslanka, s čimer je namigovala na dejstvo, da je Melonijina vlada imenu Valditarovega ministrstva za izobraževanje dodala še »in za zasluge«. Prepričana je, da bi taka sprememba v poteku mature na slovenskih šolah bila v skladu z načeli jezikovne enakosti in ovrednotenja dvojezičnosti, kot to predvideva ureditev, za kar pa desna večina ni izkazala posluha.