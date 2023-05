Srbija znova v šoku, 21-letnik ubil najmanj osem ljudi

Srbija je znova v šoku. Le dan po tragediji v Beogradu, ko je 13-letni učenec ubil osem sošolcev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico, je pozno sinoči 21-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca, v Duboni, Šepšinu in Malim Orašjem, kakih 60 kilometrov južno od Beograda streljal iz vozečega vozila in nato pobegnil. Po zadnjih podatkih je v napadu umrlo osem ljudi, med njimi tudi policist, še 14 pa je bilo ranjenih.

Napadalca so prijeli danes zjutraj okrog 8. ure v vasi Grošnica blizu Kragujevca.

Po informacijah srbskega časnika Telegraf je bil napadalec s prijatelji na šolskem dvorišču, ko se je z njimi sprl. Zatem naj bi odšel do doma, vzel avtomatsko puško, se vrnil in pričel streljati. Nato se je usedel v avto znamke mercedes in nadaljeval s strelskim pohodom iz vozečega avtomobila. Domnevno je kasneje avtomobil tudi zamenjal, poroča srbski časnik Telegraf.

Napadalca so iskale vse specialne enote srbskega notranjega ministrstva ob pomoči helikopterjev, dronov in iskalnih psov. Po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug naj bi v napadu sodelovali še dve osebi. Očividci naj bi namreč dejali, da je streljal iz zadnjega sedeža.

Skupaj je bilo po poročanju agencije Tanjug na terenu več kot 600 pripadnikov notranjega ministrstva, pa tudi srbski notranji minister Bratislav Gašić, ki je napad označil za teroristično dejanje.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić in člani srbske vlade bodo imeli novinarsko konferenco ob 10.30, so po poročanju RTS sporočili iz službe za stike z javnostmi srbskega predsednika.