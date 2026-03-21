Jutri po sledeh kurirk

Izpred gropajskega spomenika bo jutri ob 10.30 krenil Spominski pohod po poteh kurirk, ki ga SKD Lonjer - Katinara prireja v sodelovanju s KD Skala. Udeleženci bodo na poti do Lonjerja, kjer bo ob 15. uri proslava, postali pri naslednjih spomenikih: Padriče (11.45), Bazovica (12.45), Katinara (13.45). V primeru slabega vremena pohod odpade, zbrali se bodo le pri posameznih spomenikih.

V Lonjerju se vsako leto spomnijo napada na partizanski bunker, ki je 21. marca 1945 terjal štiri življenja. Pri tamkajšnjem spomeniku bo jutri ob 15. uri spregovorila Martina Budin, zapel bo pevski zbor Tončka Cok.