Sredstvo za tesnejšo povezavo z večjezičnim prebivalstvom

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je predstavil novo štirijezično spletno stran. Spletnim uporabnikom so informacije na voljo v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini. »Večjezična spletna stran deželnega sveta sodi v smernice, ki so bile sprejete že na začetku mandata o krepitvi manjšinskih jezikov, ne le zaradi kulturnih ali identitetnih dejavnikov, pač pa tudi zato, ker predstavljajo pomembno sredstvo za zaščito deželne avtonomije,« je med drugim izpostavil pristojni za krajevne avtonomije Pierpaolo Roberti. »FJK je dežela s posebnim statutom, ker se uporabljajo štirje jeziki, pobuda zato nima le simbolnega pomena, pač pa sega v samo bistvo, ob upoštevanju, da predstavlja spletna stran prvi stik med prebivalci in institucijami, v tem primeru z deželnim svetom.

Na spletni strani se odpira več poglavij. Večina je posvečenih delovanju deželnega sveta in deželnih institucij, posebno zanimiva pa so poglavja namenjena evropskim zadevam, državljanom in manjšinskim konferencam. Možen je med drugim virtualni ogled deželnega sveta.