Srhljiv umor v Guminu

V Guminu sta pred nekaj dnevi mati in partnerka ubili 35-letnega Alessandra Venierja in ga razrezali. Ostanke, ki so bili prekriti z živim apnom, so v večjem zabojniku danes zjutraj našli karabinjerji v kletnih prostorih njihove hiše. Ženski sta jih sami obvestili in sta priznali umor. Venier in 30-letna partnerka sta imela šestmesečno deklico, ki so jo karabinjerji začasno predali socialnim službam.

Krajevna skupnost iz Gumina je zaradi srhljivega umora v šoku. Zlasti sosedje ne morejo verjeti, da bi bila mati vpletena v umor, saj gre za znano in priljubljeno medicinsko sestro, ki se je vedno nesebično razdajala za druge.