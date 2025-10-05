Stranka Slovenska skupnost (SSk) ni ne na levi ne na desni in se hoče dogovarjati z vsemi, ki so pripravljeni pomagati slovenski manjšini. To je na današnji proslavi 50-letnice deželne razsežnosti SSk na Devinskem gradu dejal deželni predsednik Damijan Terpin.

Po njegovih besedah se je politična klima za Slovence v Italiji spremenila na bolje, zato je priložnost, da se vprašanja manjšine premaknejo naprej. Pri tem se ne sme imeti ideoloških pregrad, ampak, če določene politične sile so pripravljene reševati vprašanja, je treba izkoristiti vzvode v korist manjšine, je dejal Terpin, ki je pri tem omenil zlasti vprašanje volilne zakonodaje in olajšanega zastopstva v deželnem svetu in z veseljem sprejel besede predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige v tem smislu. Terpin pri tem pričakuje tudi pomoč Republike Slovenije, ki naj ob krovnih organizacijah upošteva tudi slovensko stranko.

Deželna tajnica Fulvia Premolin je pozvala k pogledu naprej v znamenju odgovornosti in propozitivnosti, pri tem pa omenila predlog prenove deželne šolske komisije, volilne zakonodaje in obnove pokrajin. Priznanje SSk in enemu izmed njenih ustanoviteljev Rafku Dolharju (dvignila ga je hčerka Katja) je izročil podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je dejal, da prehojeno pot SSk zaznamujejo modrost, vztrajnost in ponos. Deželni svetnik Marko Pisani je poudaril, da ima SSk različne duše, a se zna poenotiti, kot glavna izziva je označil vprašanje demografskega upada in šolstvo. Ureditev vprašanja olajšanega zastopstva bi bil primeren dodatek ob 50-letnici, je menil Arčon.

Med pozdravi velja omeniti deželnega predsednika FJK Massimiliana Fedrigo (na daljavo), člana deželne vlade Pierpaola Robertija, devinsko-nabrežinskega župana Igorja Gabrovca, podpredsednika slovenskega parlamenta Danijela Krivca, senatorja južnotirolske stranke SVP Meinharda Durnwalderja ter pisni pozdrav vodje stranke Naprej, Italija, italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija, ki je podprl zamisel izvolitve slovenskega poslanca in senatorja s strani manjšine same, brez zunanjega vsiljevanja strank. Senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je poudarila predvsem pomen širine in poštenosti ter dialoga brez razdiralnosti, narodna skupnost pa naj išče skupno pot za skupno rast.