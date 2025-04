SSk v senatu o ponovni uvedbi pokrajin

Stranka Slovenske skupnosti je danes gostovala v Rimu. Kot so pri SSk zapisali v sporočilu za medije, je »stranka želela senat opozoriti o pomenu, ki ga ima za slovensko narodno skupnost ponovna uvedba Pokrajin v deželi Furlaniji Julijski krajini.« V senatu je nastopil predsednik stranke lipove vejice Damijan Terpin.

»Ponovna ustanovitev teh pomembnih ustanov, ki bi imele lastne pristojnosti in neposredno izvoljene organe bi za slovensko manjšino v FJK pomenila ponovno pridobitev temeljnega orodja za uresničevanje lastne zaščite,« so bili jasni pri stranki. SSk podpira predlog zakona, ki določa, da bo dežela FJK in ne parlament, odločal o teritorialnem obsegu novih Pokrajin, njihovih pristojnostih in načinu volitev njihovih organov.

Predsednik Terpin se je tudi zahvalil predsedniku Furlanije Julijske krajine Fedrigi, deželni vladi in deželnemu svetu FJK za politično-zakonodajno pobudo: »Upamo, da bo po poslanski zbornici tudi italijanski senat odobril ta zakonski predlog, ki je izjemno pomemben ne le za našo manjšino, temveč tudi za celotno deželno skupnost.«