SSŠ prvič s predstavnikom v Špetru

Sindikat slovenske šole je zelo zadovoljen z izidom volitev v enotna sindikalna predstavništva, ki so na šolah potekala 5., 6. in 7. aprila. Po začasnih podatkih je sindikat na slovenskih šolah izvolil doslej 18 predstavnikov, ponekod ima tudi absolutno večino, prvič pa je bil predstavnik SSŠ izvoljen tudi na Večstopenjski šoli Pavla Petričiča v Špetru.

To izhaja iz dopisa sindikata, ki je svojo kandidatno listo predstavil skoraj na vseh slovenskih oz. dvojezičnih šolah na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Na Tržaškem je svojo listo SSŠ predstavil na osmih zavodih (na enem ni imel kandidatov) in na sedmih izvolil svojega predstavnika, na dveh ravnateljstvih celo dva predstavnika od treh možnih (na zavodu Stefan in liceju Prešeren), kar, poudarjajo pri sindikatu, predstavlja zelo dober rezultat (na izid volitev na eni šoli so včeraj še čakali). Podobno je bilo tudi na Goriškem, kjer je SSŠ na vseh štirih zavodih izvolil svojega predstavnika oz. predstavnike, saj so bili na enem zavodu (na liceju Trubar-Gregorčič) kar vsi trije kandidati SSŠ izvoljeni v enotno sindikalno predstavništvo.

Posebej pa so pri SSŠ veseli, da so svojega predstavnika prvič izvolili tudi na dvojezični Večstopenjski šoli Pavla Petričiča v Špetru, »kar nas še posebej obvezuje, da bomo še bolj kot doslej spremljali specifično problematiko šolstva v Benečiji,« piše v dopisu.