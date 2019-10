Stanka Čuk povzročila paniko

Zaradi omembe smo prejeli sporočilo in klic SSO in SKGZ. Oboji so poudarili, da gospe tam ne bi smelo biti - nič proti njej, zelo cenijo njeno delo, a tja ne bi smela priti. Poklicali smo jo. »Ste šli v Ljubljano, ker predstavljate novo 'krovno'? »Ne, ne,« se je zasmejala. »Prebrala sem obvestilo, da bo 9. oktobra to srečanje. Šele tam sem razumela, da ni šlo za vabilo ...«

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.