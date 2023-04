Ameriško podjetje SpaceX je z Boca Chice v Teksasu izstrelilo raketo Starship, ki je poletela do višine 37 kilometrov, pri čemer se je začela nenadzorovano obračati in je eksplodirala. Pri SpaceX-su so vseeno delno zadovoljni, kajti izstrelitev je uspela, ker ni prišlo do eksplozije na ploščadi ali v najnižjih slojih. Na višini 37 kilometrov pa je očitno prišlo do hujše okvare in je prišlo do usodne eksplozije. Šlo je sicer le za test, ki ga bo SpaceX večkrat ponovil v prihodnosti.