Tržačan Stefano Puzzer, ki je na državni ravni zaslovel v času proticepilskih protestov kot eden izmed glavnih obrazov deželnega gibanja proti covidnemu potrdilu in ustanovitelj odbora La gente come noi, ni bil izvoljen v parlament. Evroskeptična in proticepilska stranka Italexit, s katero je v Modeni kandidiral za poslansko zbornico, namreč ni presegla parlamentarnega praga.