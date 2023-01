V Sloveniji so včeraj opravili 300 PCR-testov in 1148 hitrih antigenskih testov na novi koronavirus, ob katerih so potrdili 1067 novih primerov okužbe.

V bolnišnicah se zdravi 115 ljudi, štirje več kot včeraj, na intenzivni negi pa 21 pacientov, eden več, je razvidno iz sledilnika za covid-19. Umrla je ena oseba s potrjeno koronavirusno okužbo.