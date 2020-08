Stinger ga je ustavil, nato pa je pobegnil peš

Policisti so včeraj okrog 22. ure na cesti med Gradiščem in Podgradom zasledovali avtomobil madžarskih registrskih tablic, ki je nevarno prehiteval čez polno črto, vozil prehitro, vijugal in ogrožal druge udeležence v prometu. Večkrat so ga skušali ustaviti, vendar voznik se ni oziral na njihove znake in naprej pritiskal na plin. Pri Kozini so policisti postavili stinger, ki ga je prevozil, nato pa kljub predrtim pnevmatikam peljal naprej. Kmalu pa je izgubil nadzor nad avtomobilom, zapeljal je na levi pas v nasprotno smer krožišča, ter čez krožišče, pločnik in travnato površino trčil v steber javne razsvetljave.

Voznik je nato izstopil iz vozila in pobegnil peš neznano kam. Poicisti so ga intenzivno iskali, vendar ga zaenkrat še niso izsledili