Štipendije in nabirka kulturnega društva Bubnič Magajna

Kulturno društvo Bubnič Magajna, ki je nastalo na pobudo našega dnevnika, predseduje pa mu novinar Sandor Tence, čakata v naslednjih tednih velika izziva. 31. oktobra namreč zapade razpis za novinarsko štipendijo Dušan-Duško Udovič, posvečeno spominu nekdanjega odgovornega urednika našega dnevnika. Na pobudo društva in v sodelovanju s Primorskim dnevnikom, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, Novinarsko zbornico FJK ter deželnim novinarskim sindikatom Assostampa FVG (FNSI) so bile razpisane tri štipendije: njihov namen je spodbuditi poklicno rast mladih na področju raziskovalnega novinarstva ter jim omogočiti, da se poglobijo v življenje Slovencev v Italiji. Reportaže in življenje oziroma razpoznavnost manjšine sta bili namreč Udoviču posebno pri srcu.

Vsaka štipendija v višini 500 evrov bo krila stroške obiska pri slovenski narodni skupnosti v Furlaniji Julijski krajini in pripravo novinarske reportaže o njej. Reportaža bo objavljena v Primorskem dnevniku oziroma tiskanih, digitalnih in drugih medijih, s katerimi štipendisti sodelujejo. Prijavijo se lahko poklicni novinarji, praktikanti, publicisti in študentje novinarstva ali komunikologije, državljani Evropske unije, ki niso še dopolnili 35. leta starosti. Znanje slovenskega jezika ni pogoj za prijavo. Te sprejemamo do 31. oktobra na naslovu KD Bubnič-Magajna (c/o Primorski dnevnik, Ul. Montecchi 6, 34100 Trst-Trieste – s pripisom Štipendija Udovič), vključujejo pa naj CV v evropskem formatu, motivacijsko pismo, podrobnejši načrt reportaže, morebitni naziv medija, v katerem bi bila reportaža objavljena, in morebitni izbor člankov oz. drugih že objavljenih novinarskih prispevkov.

Še pred tem, in sicer v soboto, 12. oktobra, pa bo na pokopališču v Dolini odkritje novega nagrobnega kamna za nepozabnega fotografa Maria Magajno. Za kritje stroškov izdelave in postavitve je še v teku nabirka, zato KD Bubnič Magajna poziva vse, ki bi mu radi priskočili na pomoč, da svoj prispevek oddajo v uredništvih našega dnevnika v Gorici in Trstu oziroma preko bančnega nakazila na društveni račun (K.D. A.C. Bubnič-Magajna IBAN IT 25 B 08928 02200 010000038064).