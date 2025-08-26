Štiri skavte v težavah so v dolino prepeljali s helikopterjem

Včeraj je v Karnijskih Predalpah v zgodnjih večernih urah vzletel deželni reševalni helikopter, da bi priskočil na pomoč četverici skavtov iz Lacija. Vodja njihove skupine je namreč poklical na pomoč, potem ko je s skupino, ki se je odpravila na izlet v dolino Val Cosa, bil v telefonskem stiku. Razumel je, da so v stiski. Skupina je namreč ubrala neko stezo, ne da bi vedela, da se ta na določeni točki konča. Ko so naleteli na oviro, so skušali nadaljevati, pri čemer so padli in utrpeli nekaj prask, naposled pa obtičali na težje dostopnem predelu pri potoku Cosa, kjer se dolina stisne v sotesko. Ko so se tam znašli, je bilo že prepozno, da bi se sami vrnili v dolino.

Zato je do njih poletel helikopter, ki je vzletel iz kraja Paludea. Gorski reševalec, pripadni deželne gorske reševalne službe CNSAS FJK, se je z vitlom spustil do tal in jim pomagal na helikopter, s katerim so četverico prepeljali na varno. Vsi štirje skavti so bili v dobrem zdravstvenem stanju, reševalna akcija pa se je sklenila okrog 20.15.