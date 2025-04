Štiri vprašanja o pravicah delavcev in eno o pogojih za pridobitev državljanstva: to so teme, glede katerih se bodo volilni upravičenci v Italiji lahko opredelili na referendumu, ki bo v nedeljo, 8. junija, od 7 .do 23. ure, in v ponedeljek, 9. junija, od 7. do 15. ure.

Za štiri referendumska vprašanja o delavskih pravicah so podpise zbirali pri največjem sindikatu v Italiji (CGIL), s podporo Demokratske stranke, Gibanja petih zvezd in Zavezništva Zelenih-Levice. Tri referendumska vprašanja so povezana z raznimi členi t. i. Jobs acta, Renzijeve reforme na področju delavskih pravic iz leta 2012, cilj katere je bila fleksibilizacija trga dela. Njeni kritiki ocenjujejo, da je trg dela predvsem prekarizirala. Ustavno sodišče je že razveljavilo nekatere dele te reforme.

S prvim vprašanjem bi razveljavili določila, po katerih je za delavce, zaposlene po letu 2015, v primeru nezakonite prekinitve delovnega razmerja predvidena ponovna zaposlitev na delovnem mestu. Z drugim predlagajo, da bi odpravili omejitev višine odškodnin za neupravičeno odpuščene delavce v malih podjetjih, kar naj bi zaščitilo delavce v podjetjih z manj kot 15 zaposlenimi. Trenutno lahko odškodnina znaša največ šestkratnik plače, če pa bi referendum bil uspešen, bi višino odškodnine določil sodnik.

Tretje vprašanje »briše« nekatere predpise, ki zadevajo pogodbe za določen čas. Pobudniki referenduma bi omejili uporabo tovrstnih pogodb, med drugim bi ponovno uvedli obvezno utemeljevanje, zakaj delavca zaposlijo s tako pogodbo.

Četrto vprašanje je povezano z odgovornostjo naročnika, izvajalca in podizvajalca v primeru nesreč pri delu: v primeru uspeha referenduma bi razveljavili predpise, ki preprečujejo, da bi se v primeru nezgode pri delu odgovornost razširila na podjetje, ki je najelo podizvajalca.