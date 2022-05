Štiriintridesetletni voznik silovito trčil v drevo in umrl

Na cesti od Senožeč proti Lažam se je včeraj popoldne zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl 34-letni domačin. Nekaj minut po 14. uri se je s kombijem peljal proti Lažam, ko je - nedaleč od tamkajšnjega bencinskega servisa - zapeljal s ceste in čelno trčil v obcestno drevo, poročajo Primorske novice.

Gasilci so najprej dobili obvestilo, da sta v vozilu ukleščena dva človeka, so po končani intervenciji povedali v sežanskem zavodu za gasilno in reševalno službo. Na prizorišču hude nesreče so nato ugotovili, da je v zveriženi pločevini ostal ukleščen voznik kombija, ki je bil sam v vozilu. Že pred njihovim prihodom so bili tam senožeški gasilci ter zdravnik in medicinska sestra, ki sta se ravno peljala mimo. V trku je voznik utrpel tako hude poškodbe, da mu niso mogli več pomagati. Gasilci so s tehničnim posegom prišli do pokojnega voznika, ki je ostal stisnjen na svojem sedežu, in ga predali pogrebni službi. Cesta je bila zaprta več kot tri ure.