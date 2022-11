Štirje poškodovani v trčenju avtomobila in reševalnega vozila

V Pordenonu sta v Drevoredu Venezia danes zjutraj okrog 8. ure trčila avtomobil in reševalno vozilo, v katerem je bil bolnik, ki so ga peljali v pordenonsko bolnišnico. Na kraj so prispela tri reševalna vozila deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in zdravstveni avtomobil. V bolnišnico so odpeljali bolničarja in zdravstvenega delavca ter voznico avtomobila in njeno malo hčerkico. Na srečo nihče ni utrpel hujših poškodb. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice.