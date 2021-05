Štorkljina družina v živo na spletu

Po pravljični zgodbi dveh najbolj znanih hrvaških štorkelj Malene in Klepetana na Hrvaškem, je na Češkem zaslovela druga štorkljina družina. Potem ko je štorkljo na daljnovodu do smrti stresla elektrika, so se prebivalci vasi na Češkem odločili, da pomagajo njenemu partnerju in štirim mladičem. »Prinašamo jim ribe, črve in celo miši,« je dejal lokalni inženir Jiri Zeman, ki s prijateljem trikrat na dan spleza po lestvi in štorkljam v gnezdo, ki se nahaja na vrhu dimnika, prinese hrano.

Štrka so domačini poimenovali Bukacek po imenu vasi Mlade Buky, kjer se je nesreča zgodila. Zeman je nad gnezdo namestil kamero, s katero v živo prenaša življenje ptičje družine na YouTubu.