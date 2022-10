Strahovita smrtna nesreča na avtocesti A4

Ob 17.30 se je na avtocesti A4 pripetila strahovita smrtna prometna nesreča, ki na moč spominja na tragedijo, v kateri je v petek, 7. oktobra umrlo šest oseb, sedma pa dva dni kasneje v bolnišnici. Tokrat je v tovornjak, ki je vozil pred njim na odseku med San Stinom in Portogruarom v smeri Trsta, kjer je bil promet upočasnjen, silovito trčil avtomobil, pri čemer je obtičal pod priklopnikom. Jeklena ploščad priklopnika je presekala avtomobil na dva dela. Umrl je voznik avtomobila. Na kraju so bili reševalci službe 118, gasilci in policisti ter osebje družbe Autovie Venete.

Odsek med San Stinom in Portogruarom v smeri Trsta so zaprli. Vozila iz smeri Benetk izločajo pri San Stinu, prav tako je zaprt tamkajšnji uvoz. Okrog 18. ure so nastajali zastoji med Cessaltom in vozliščem pri Portogruaru v smeri Trsta.