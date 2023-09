Strelca iz okolice Kopra ovadili brez pripora

Koprski kriminalisti so vložili kazensko ovadbo zaradi torkovega streljanja v vasi Sirči. 60-letnega moškega, ki je ustrelil proti zbiralcem starega železja in ranil 40-letnika, so ovadili za povzročitev splošne nevarnosti in lahke telesne poškodbe. Osumljenec je na prostosti, motiva za streljanje pa niso ugotovili, so danes pojasnili na policiji.

Po ugotovitvah policistov so se v torek pozno popoldne trije moški v dogovoru z enim od domačinov z manjšim tovornim vozilom pripeljali v eno od vasi v okolici Kopra, da bi prevzeli odpadno železo, je danes novinarjem pojasnil kriminalistični inšpektor Davor Tozan. Kot je že poročalo več medijev, gre za vasico Sirči, ki leži več kot 20 kilometrov od središča občine, blizu meje s Hrvaško.

Po opravljenem dogovorjenem delu so po starem železu povprašali še sosede. Med njimi je bil tudi osumljenec. Kot so z zbiranjem obvestil ugotovili policisti, je le odgovoril, da nima, in odšel v hišo, pri tem pa ni prišlo do kakršnega koli spora.

Ko so se želeli odpeljati, naj bi osumljeni z lovsko puško ustrelil v smeri vozila in ranil v roko 40-letnega moškega iz okolice Komna, ki je sedel na sovoznikovem sedežu. V vozilu sta bila še dva 37-letnika z območij Kopra oziroma Ljubljane. Ranjenega so odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli in odpustili v domačo oskrbo. Osumljenca so policisti hitro prijeli in mu odredili 48-urno pridržanje.

Zatem so opravili tudi hišno preiskavo, med katero so našli več kosov orožja in večjo količino nabojev. Uporabili so tudi službenega psa, naučenega za iskanje streliva. Osumljenec za orožje ni imel nobenih listin.

V četrtek so na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in lahke telesne poškodbe. Medtem še preverjajo klasifikacijo najdenega orožja in morda bodo ovadbo še dopolnili, sicer pa bodo sprožili prekrškovni postopek.

Govorice, da naj bi bilo streljanje posledica poskusa tatvine, je Tozan zanikal. Dejal je, da ni prišlo do nobene odtujitve ali kakršnega koli drugega kaznivega dejanja, niti ni bilo zamer ali slabih izkušenj iz preteklosti.

Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti je zagrožena kazen zapora do petih let, za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe pa je zagrožena kazen zapora do treh let, so sporočili s Policijske uprave Koper.