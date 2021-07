Streljanje v diskoteki v Tarantu

V diskoteki Yachting club di San Vito v Tarantu v Apuliji je sinoči okoli 2. ure prišlo do streljanja, v katerem je bilo ranjenih deset ljudi med 18 in 28 letom. Do streljanja naj bi prišlo v zunanjih prostorih kluba zaradi prepira. Mladenič iz mestne četrti Tamburi v Tarantu in moški iz kraja Grottaglie sta se huje sprla, na kar naj bi 20-letnik iz Taranta izvlekel 9-milimetrsko pištolo in začel streljati. Ranjeni so bili štiri ženske in šest moških, nekateri zaradi metkov, drugi zaradi preplaha in prerivanja po streljanju.