Strip o Narodnem dom na Kvirinalu

Slovenski predsednik Borut Pahor je italijanskemu kolegu Sergiu Mattarelli podaril izvod stripa Črni plamen Zorana in Ivana Smiljanića. Knjiga je izšla ob lanski stoletnici požiga Narodnega doma v Trstu, izdala sta jo založba ZRC SAZU in Zadruga Primorski dnevnik. V izvodu, ki ga je Pahor podaril Mattarelli, je posebno posvetilo: Zoran Smiljanić je oba predsednika upodobil z roko v roki pred vencem z italijansko in slovensko trobojnico, kar je očiten poklon njunemu obisku dveh spomenikov v Bazovici. Ob sličici je napis: v zahvalo predsedniku Sergiu Mattarelli, državniku in človeku neizmerne modrosti.

Goriška založba Qudulibri načrtuje sicer letos izid tudi italijanskega prevoda stripa o Narodnem domu.