Študij v drugih mestih, dragocena izkušnja in finančni izziv

Univerzitetni študij je lahko priložnost za pogled onstran domačih obronkov, kar odpira vrata dragocenim življenjskim izkušnjam in tudi kasnejšim priložnostim za zaposlitev. Mnogi mladi se zato odločajo za vpis na fakulteto v drugih mestih po Italiji. Milan, Padova, Trento, Bologna, Palermo in še bi lahko naštevali.

Če je študij v drugem mestu dragocena izkušnja, je obenem mnogokrat tudi finančni izziv za posameznika ali družino, iz katere ta prihaja: k temu delno prispeva šolnina, ki je sicer mnogokrat odvisna od kazalnika Isee, torej od premoženjskega stanja družine, pomenljivo pa na izdatke vplivajo stroški nastanitve – najemnina, pa tudi hrana in prevozi, kot kaže raziskava zveze Federconsumatori. Izračunali so, da v Italiji študent, ki za kraj študija izbere drugo mesto, letno v povprečju potrebuje skoraj 17.500 evrov za šolnino, nastanitev, hrano, prevoze, študijsko gradivo, prosti čas in zdravje.

Pri petih študentkah in študentih s Tržaške in Goriške, ki se izobražujejo v raznih mestih po Italiji, smo poizvedovali za njihovimi izkušnjami. Potrdili so, da je iskanje stanovanja težavno, ker vzame precej časa, ponekod teden ali dva, drugje tudi mesec ali več. Razpoložljivost je omejena, povpraševanje pa izjemno visoko. »Sprva sem skušal sobo najti iz Trsta, a je bilo nemogoče. Po objavi oglasa za prosto sobo so nekatere bile oddane že v 15 minutah,« pove Tržačan Jakob Kralj, ki v Bologni študira ekonomijo in finance. Poleg njega so o študiju v drugih italijanskih mestih spregovorili še Karol Kovic, ki študira modno oblikovanje v Palermu, Tina Balta, študentka ekonomije v Padovi, Alexander Harej, ki je izbral milansko politehniko, in Elena Lo Cascio, bodoča pravnica, ki se je odločila za študij v Trentu.

