Vrt so poimenovali po Eddieju Cosini

Ljudski vrt nad novo parkirno hišo v Rojanu nosi ime po Eddieju Walterju Maxu Cosini, miljskem policistu, ki je življenje izgubil v atentatu na sodnika Paola Borsellina, 19. julija 1992 v Ulici D’Amelio v Palermu. Poimenovali so ga včeraj dopoldne s slovesnostjo, na kateri so bili prisotni sestra in nečakinja preminulega policista Oriana Cosina in Silvia Stener, tržaški župan Roberto Dipiazza, odbornik za urbanistiko Michele Babuder in drugi predstavniki občine, kvestorka Lilia Fredella, prefekt Giuseppe Petronzi, mladi policisti iz tržaške Višje policijske šole, številni gostje in prebivalci tega mestnega predela.

Eddie Walter Max Cosina se je rodil v Norwoodu v Avstraliji v družini Tržačanov (oče je bil slovenskega porekla), ki se je sredi šestdesetih let vrnila v Italijo in se preselila v Milje. Že zelo mlad se je odločil za poklic policista. Ko je bil star 23 let, je vstopil v oddelek politične policije Digos, sedem let kasneje pa prestopil v vrste kriminalistične policije. V tistih letih je mafija nastopala na najbolj nasilen način, z atentati na politike in predstavnike pravosodnih organov. Po atentatu, s katerim je mafija z eksplozijo ubila sodnika Giovannija Falconeja, sodnico Francesco Morvillo in njune spremljevalce maja leta 1992 v kraju Capaci, je v Italiji primanjkovalo policistov, ki bi stopili na stran izpostavljenih predstavnikov pravosodja in kogarkoli si je upal nastopiti proti mafiji. Cosina se je tako leta 1992 prostovoljno odločil, da bo vstopil v protimafijsko preiskovalno direkcijo DIA. 19. julija istega leta je v Palermu nadomestil Borsellinovega varnostnika in v Ulici D’Amelio dobesedno poletel v zrak s sodnikom in štirimi kolegi.

Na novem območju, ki ga je občina uredila sredi Rojana, sta še dva objekta brez imena. Po neuradnih informacijah bo območje za pse v Ulici Montorsino poimenovano po pred kratkim preminulem mladem domačinu. Lahko bi zato rekli, da slovenskemu skladatelju Ubaldu Vrabcu ostaja na razpolago samo sprehajališče ob parkirni hiši. Rajonski svet je namreč pred leti, ko je občina začela prenavljati območje, s spletno anketo in peticijo pozval prebivalke in prebivalce, naj se izrečejo in izberejo, po kom poimenovati območje. Več je bilo predlogov, a največ glasov je prejel slovenski tržaški skladatelj in violinist Ubald Vrabec, za njim pa astrofizičarka Margherita Hack. Kot smo poročali v včerajšnjem dnevniku, občina še ni upoštevala želje prebivalcev, zato namerava predsednik rajonskega sveta Gianluca Parisi predstaviti občinskemu svetu svetniško vprašanje in zahtevati, naj razjasni, kako namerava počastiti spomin na slovenskega glasbenika.