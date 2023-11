Svarilo iz Gonarsa: fašizem je še vedno živ

Dolžnost je, da se spomnimo tragičnih dogodkov iz preteklosti in da se ne bojimo priznati in obsoditi lastnih napak, da bi jih v prihodnosti ne ponavljali. A vendar se ponavljajo, kot dokazujeta vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, zato bo treba še veliko dela. Prav tako tudi fašizem še ni popolnoma propadel, ampak je v taki ali drugačni obliki še vedno živ, zato se je treba na tak ali drugačen način še vedno boriti proti njemu, pri čemer bi bilo v Italiji dovolj tudi preprosto izvajati to, kar piše v ustavi. To je lahko sporočilo današnje tradicionalne svečanosti na pokopališču v Gonarsu ter pri spominskem obeležju na mestu, kjer je med drugo svetovno vojno stalo italijansko fašistično taborišče, v katerem je bilo zaprtih okoli 10.000 Slovencev in Hrvatov, v glavnem civilistov, od katerih je tam našlo smrt 471. Ti so pokopani v kostnici, ki jo je leta 1973 dala postaviti takratna Jugoslavija in katere 50. obletnico izgradnje bodo obhajali prihodnjega 10. decembra, za kar je oz. bo občina Gonars k udeležbi povabila tudi predsednike Italije, Slovenije in Hrvaške Sergia Mattarello, Natašo Pirc Musar in Zorana Milanovića.

Navzoče so nagovorili župan Gonarsa Ivan Diego Boemo, predsednik deželnega sveta FJK Mauro Bordin in pokrajinska predsednica Vsedržavnega združenja partizanov Italije-Anpi za Videmsko Antonella Lestani, ki so opozorili na dolžnost spominjanja na tragedije iz preteklosti in na lastne napake, da se le-te ne ponovijo in da se ponudi vizija boljše prihodnosti, pri čemer je pomembno, da se izvaja italijanska ustava, ki prinaša mir in bratstvo.

Iz Slovenije (slovensko državo je zastopal generalni konzul v Trstu Gregor Šuc) se je svečanosti udeležil poslanec Gibanja Svoboda Bojan Čebela, ki je opozoril, da so nekatere sile v Italiji v 90. letih začele sistematično oživljati fašistično miselnost in glasno govoriti o »izgubljenih ozemljih« po drugi svetovni vojni. Pri tem je omenil uvedbo dneva spomina na fojbe in eksodus, pri čemer se je pomešalo vzrok in posledico, rablje spremenilo v žrtve in izbrisalo vse, kar se je zgodilo pred koncem vojne. Ti »new age fašisti« se nahajajo tako v Italiji kot v Sloveniji, zato je 80-letnica padca fašizma in osvoboditve koncentracijskih taborišč tudi priložnost, da se zavedamo, da fašizem žal ni nikoli dokončno padel, ampak je v taki ali drugačni obliki še živ, zato se je treba vedno boriti, tudi z dejanji odpuščanja, prijateljstva, sodelovanja in mirnega sožitja, je dejal Čebela. Hrvaška generalna konzulka v Trstu Nevenka Grdinić pa je v svojem pisnem prispevku, ki ga je prebrala podžupanja Gonarsa Maria Cristina Stradolini, opozorila, da se je treba zavedati, da vsaka komemoracija mora predvsem priklicati resnico in spoštovanje do žrtev, ampak tudi odpirati strani prihodnosti. Tragedije preteklosti morajo biti svarilo, da demokracija nam ni dana in zagotovljena sama po sebi, ampak jo je treba graditi in ohraniti. S tem se lahko borimo proti zlu, sovraštvu, predsodkom, neprijateljstvu in ravnodušnosti, je zapisala Grdinić.