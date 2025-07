V portugalski Mori so v nedeljo zabeležili 46,6 stopinje Celzija, v španski Andaluziji v soboto 46 in tako popravili prejšnji junijski rekord iz Seville leta 1965 s 45,2 stopinje Celzija. Večji del Evrope je v primežu vročinskega vala. Da te temperature sploh niso normalne, potrjujejo tudi besede klimatologa na Agenciji RS za okolje (Arso) Gregorja Vertačnika, ki je dejal, da je bil letošnji junij glede na zdajšnje podatke najtoplejši, najbolj suh in najbolj sončen v Sloveniji v zgodovini meritev.

Vročinski val potrjujejo podatki iz Furlanije - Julijske krajine, kjer so v noči na včeraj najnižje temperature v Trstu in Pordenonu znašale 23, v Vidmu 22, v Gorici pa 20 stopinj. Tako visoke temperature so očiten znak podnebnih sprememb, ki so opazne tudi v visokogorju. Naj navedemo le podatek, da so na merilnem mestu Colle Major na Mont Blancu, ki leži na nadmorski višini 4750 metrov, v soboto opoldne namerili 1,4 stopinje Celzija, kar je za ta čas, a na splošno tudi za običajno bolj vroča julij in avgust, zelo visoka vrednost. »Svet se bo moral naučiti živeti z vročinskimi valovi, ki bodo še bolj pogosti in intenzivni,« so včeraj sporočili iz Svetovne meteorološke organizacije (WMO).

Če pa se približamo našim krajem, so podatki, ki jih navaja Gregor Vertačnik, zelo zaskrbljujoči. Odkloni od dolgoletnega povprečja pri vseh treh zgoraj navedenih spremenljivkah so namreč zelo veliki. Tako je bil junij za približno tri stopinje in pol toplejši od dolgoletnega povprečja, sonca je bilo minuli mesec v povprečju več kot 40 % več, kot je običajno, padavin pa je bilo približno samo četrtina običajne vrednosti. Priča smo tudi enemu najbolj zgodnjih in najdaljših vročinskih valov. »Ta vročinski val se je v večjem delu Slovenije začel 23. junija. Sicer so nevihte, ki so bile v noči na 27. junij oz. osvežitev, ki so jo prinesle, ponekod ta vročinski val prekinile, drugje pa se nadaljuje in se bo verjetno nadaljeval do petka. Kar pomeni, da bomo imeli skupno 12 dni dolg vročinski val, kar je eden najdaljših vročinskih valov nasploh v zadnjih desetletjih,« je opisal Vertačnik.