Svoja mnenja so prvič soočili predsedniški kandidati

Na prvem volilnem soočanju pred deželnimi volitvami, ki bodo v nedeljo in ponedeljek, 2. in 3. aprila, so se v gledališču Verdi v Gorici pomerili predsedniški kandidati Massimo Moretuzzo (leva sredina), Massimiliano Fedriga (desna sredina), Alessandro Maran (Tretji pol) in Giorgia Tripoli (Skupaj svobodni). Vprašanja sta postavljala odgovorna urednika dnevnikov Il Piccolo in Messaggero Veneto, Roberta Giani in Paolo Mosanghini.

Fedriga je nanizal vrsto uspehov svoje vlade. Poudaril je, da je brezposelnost v FJK samo 4,6-odstotna, medtem ko je na državni ravni 7,7-odstotna. Moretuzzo je opozoril, da zlasti na področju prevozov ni bilo veliko premikov, saj je vlakov še vedno premalo. Giorgia Tripoli je poudarila, da ne gre graditi novih nepotrebnih infrastruktur, temveč je treba bolje izkoristiti že obstoječe. Maran je ugotavljal, da so se nekatere druge dežele veliko bolj razvile, medtem ko je FJK v težavah zaradi velikega demografskega upada.