Ta konec tedna na avtocestah močno povečan promet

Družbi Autostrade Alto Adriatico in Dars pričakujeta od danes do vključno ponedeljka, 9. junija na deželnem avtocestnem omrežju FJK oz. na slovenskem avtocestnem omrežju močno povečan promet. V Avstriji in Nemčiji namreč praznujejo binkošti, zato se bo občutno povečalo število letoviščarjev iz teh držav.

Najhuje bo jutri (v soboto), in sicer v smeri obmorskih krajev FJK in Veneta ter ponekod tudi v nedeljo, opozarja družba Autovie Alto Adriatico, ker bo v Lignanu nastopal znani pevec Cesare Cremonini. Zastoji na avtocestnem omrežju FJK bodo nastajali zlasti na obvoznici pri Mestrah ter v bližini izvozov za letoviščarske kraje ter na cestninski postaji pri Moščenicah, opozarjajo.

Promet bo na avtocestah v FJK zgoščen tudi v nedeljo, 8. junija, in sicer v obe smeri, ter v ponedeljek ob valu povratnikov ves dan.

Povečan promet v smeri proti slovenski in hrvaški obali Dars pričakuje že danes popoldne, še bolj intenzivno pa v soboto zjutraj.

Med posebej obremenjenimi cestnimi odseki Dars v svoji napovedi izpostavlja konec gorenjske avtoceste proti predoru Šentvid, zahodno ljubljansko obvoznico mimo Brezovice proti primorski avtocesti, južno ljubljansko obvoznico v obe smeri, tudi dolenjsko avtocesto do priključka Šmarje-Sap. Prav tako se zlasti v petek popoldne povečan promet pričakuje na vzhodni ljubljanski obvoznici, smer Domžale proti predoru Golovec.

Zaradi gradbenih del zastoje pričakujejo tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjim.

V ponedeljek bo po napovedih promet močno povečan proti notranjosti države, predvsem na ljubljanskem obroču, na gorenjski in štajerski avtocesti proti Avstriji ter pred mejnimi prehodi Karavanke in Šentilj. V torek pa se tam pričakuje tudi pričakovano povečano število tovornih vozil.