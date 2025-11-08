Tablja hoče v območje zaščite

Število občin oz. delov občin, kjer veljajo določila zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost v Italiji št. 38/2001, bi utegnilo narasti na 33. Za vključitev v seznam omenjenih občin namerava namreč zaprositi tudi občina Tablja v Kanalski dolini, ki se bo v ta namen obrnila na Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine. Datum nove seje odbora še ni določen. Predsednik Marko Jarc računa, da bi se moralo to zgoditi v teku dveh tednov.

Lipalja ves, postojanka slovenskega jezika

Za sklic seje čakal na odločitev tabeljskega občinskega sveta, ki je, kot izhaja iz zapisnika, na svoji torkovi seji predlog župana Ivana Buzzija o vključitvi v območje zaščite sprejel soglasno. Odločitev je bila sprejeta na podlagi dejstva, da se na ozemlju občine nahaja Lipalja (ali Dipalja) ves, ki velja za najbolj zahodno ležečo postojanko slovenskega jezika v Kanalski dolini ter ob upoštevanju, da je bila občina vključena v območje zaščite nemškega jezika in kulture, pa tudi, da je na ozemlju močno prisoten furlanski jezik.

Pri utemeljitvi sklepa se je občina oprla na študijo Lare Magri, kustosinje Etnografskega muzeja v Beneški palači v Naborjetu. Ta med drugim poudarja, kako ima vas globoke slovenske korenine, ki zaradi ohranjanja jezika, običajev in toponomastike ter aktivnega prizadevanja društev ohranja identiteto, ki si zasluži polno zaščito ter vključitev v seznam občin, kjer veljajo določila zaščitnega zakona št. 38/2001.