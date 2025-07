Taborniki na Krasu prirejajo vseslovensko taborjenje Zlet 2025

Slovenski taborniki danes na Krasu začenjajo vseslovensko taborjenje Zlet 2025, ki ga organizirajo vsaka štiri leta. Začeli ga bodo s pohodnim taborom in tako z različnih izhodišč v četrtek peš prispeli do tabornega prostora blizu Sežane. Pričakujejo tisoč udeležencev, za izvedbo tabora pa bo skrbelo 200 prostovoljcev, so pojasnili organizatorji.

Prijavljeni udeleženci so stari od 13 do 18 let, prihajajo iz vse Slovenije in so v okviru svojih rodov, torej lokalnih taborniških društev, povezani v vode, je pojasnila Zala Šmid iz Zveze tabornikov Slovenije. Danes zjutraj se bodo po njenih besedah sestali na različnih izhodiščnih krajih, denimo v Postojni, Kozini, Pivki in Trstu, in se peš odpravili do tabornega prostora, kamor bodo prispeli v četrtek. Tam jih najprej čaka postavljanje še nekaterih manjših šotorov, večje pa so že postavili.

V času enotedenskega taborjenja v bližini Sežane jih nato čakajo delavnice, in sicer s področja ustvarjanja, duhovnosti, gibanja v naravi in adrenalinskih preizkušenj. V soboto bodo delavnice pripravili zunanji izvajalci, organizatorji so se zanje dogovorili s približno 40 društvi, za en dan pa se bodo udeleženci odpravili do slovenske obale, je naštela Šmid.

Ob večerih bodo organizirali koncerte, plesne delavnice, karaoke in taborniške večere. Letos pa so po besedah Šmid pripravili tudi program za prostovoljce, torej starejše tabornike, ki bodo skrbeli za izvedbo Zleta. Nekateri med njimi so v priprave na dogodek vpeti že skoraj dve leti, vse pa opravljajo prostovoljno, je dodala.

Prvi taborniški Zlet so po njenih navedbah izvedli leta 1953, in sicer po vzoru svetovnih skavtskih jamboreejev. Od takrat vseslovenska taborjenja organizirajo na približno štiri leta, in sicer v različnih delih Slovenije. »Namen Zleta je druženje, izmenjava izkušenj in širjenje obzorij,« je še pojasnila.

V poletnem času sicer taborniški rodovi po Sloveniji tudi letos lokalno organizirajo taborjenja, tudi za mlajše otroke, nekateri taborniki pa sedaj prihajajo tudi na vseslovenski tabor. Ta se bo zaključil 8. avgusta.