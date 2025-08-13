Taborništvo je dom brez zidov, a z globokimi koreninami

Poletni dnevi so za mnoge sinonim za sprostitev, druženje in nova doživetja – vse to so doživeli taborniki Rodu Modrega vala (RMV), ki so letošnji poletni tabor preživeli v Cerknici. Med 21. in 31. julijem se je tam zbralo kar 100 tabornikov vseh starosti, ki so skupaj soustvarjali nepozabno zgodbo tabornega življenja.

Vsak dan je prinesel nekaj novega – od pohodniških podvigov do raziskovanja lokalne kulturne dedišcine. Najmlajši so se podali na izlet na bližnjo Slivnico, kjer jih je ocaral krasen razgled, medtem ko so starejši pogumno osvojili Veliki Javornik.

Med taborjenjem so en dan so posvetili obeležitvi 80-letnice osvoboditve od nacifašizma. Takrat so taboreče obiskali zgodovinar Štefan Čok, ki je z živo pripovedjo tabornikom približal pomen partizanskega boja in narodnoosvobodilnega gibanja, in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič.

Tabor je zaznamovalo tudi muhasto vreme: zaradi močnega deževja so morali za nekaj dni odložili slavnostni ogenj. A ko so se oblaki razkadili, so ogenj prižgali z vso simboliko, ki jo ta dogodek prinaša: povezanost, skupnost in prehod v nove odgovornosti. Prav ob tej priložnosti so v svoje vrste sprejeli kar 21 novih članov, ki so pokazali pogum, pripravljenost na sodelovanje in ljubezen do narave.

»Naj nas današnji ogenj spomni, da smo del organizacije, ki že desetletja spodbuja mlade, da postanejo pogumni, pošteni, pravični in odgovorni ljudje,« je na slavnostnem ognju dejala starosta, sestra Trta. »Taborništvo je način življenja, temelji na spoštovanju narave, tovarištvu, pogumu in vztrajnosti. Tukaj kdorkoli najde svoje mesto, taborništvo je dom, ki nima zidov, a ima izredno globoke korenine. Srčno upam, da kot sem jaz v tej skupnosti našla svoje mesto, ga boste tudi vi. Kamorkoli nas pelje življenje, taborniški duh nas bo vedno povezoval.«