Tajani: O obnovi schengna ne odloča Italija

»Zamrznitev schengenskega režima na meji med Italijo in Slovenijo je posledica mednarodnih razmer, namen ukrepa pa je preprečevanje morebitnih infiltracij teroristov med ljudmi, ki bežijo iz vojnih žarišč,« je danes v Portorožu dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Oglasil se je pred začetkom vrha voditeljev sredozemskih držav ME9, na katerem zastopa italijansko premierko Giorgio Meloni, ki je zadnji trenutek sporočila, da je v Sloveniji danes ne bo. Minister je v mikrofon italijanske tiskovne agencije Ansa dodal, da trenutni kontrolni režim »ne povzroča večjih težav civilnemu prebivalstvu«, saj da poteka zelo premišljeno in diskretno. Vodja italijanske diplomacije si želi, da bi bili trenutni ukrepi odpravljeni čim prej, vendar po njegovih besedah to ni odvisno od Italije, pač pa od zunanjih dejavnikov.

Tajani je še poudaril, da dobri odnosi med Gorico in Novo Gorico dokazujejo, da moramo »grozote preteklosti pustiti za sabo in gledati v prihodnost«, saj Evropa omogoča rušenje kulturnih, ideoloških in političnih meja ter nas dela del istega projekta. »To ne pomeni, da moramo pozabiti preteklosti, ampak da moramo zagotoviti, da se gorje nikoli več ne ponovi. Evropa pa je okvir, v katerem je to mogoče doseči,« je še dejal.