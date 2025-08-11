Take vročine ponekod v FJK ni bilo še nikoli

Z občutno okrepitvijo subtropskega anticiklona, s katerim je k nam prispel vroč zrak, so včeraj temperature po pričakovanjih poskočile. Odločilna je bila ob tem tudi šibka do zmerna burja, ki je pihala ves dan, pri čemer je segrevala in sušila ozračje.

Temperature so ponekod podrle zgodovinske rekorde. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa Osmer je včeraj na pomolu Bratov Bandiera v Trstu namerila rekordnih 37,2 stopinje Celzija, kar se doslej še ni zgodilo, in to niti v peklenskem poletju 2003 in leta 2015. Meteorološka opazovalnica tržaškega Navtičnega inštituta, ki je le lučaj stran od morja, je včeraj v Trstu namerila rekordno najvišjo dnevno temperaturo 38 stopinj Celzija. Temperature so včeraj poskočile zlasti v popoldanskih urah, ko se je burja okrepila. Večer je bil prav tako rekordno vroč. Tudi ko se je zmračilo, so se zaradi burje tla ohlajala zelo počasi. Opolnoči je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje v Trstu na omenjeni lokaciji namerila rekordnih 32,4 stopinje Celzija. Opolnoči so se sicer tudi marsikje drugod, denimo na Kraški planoti, temperature zadrževale okrog 30 stopinj Celzija. V Lignanu pa so tedaj beležili več kot 33 stopinj Celzija.

V Zgoniku je Osmer včeraj nameril najvišjo dnevno temperaturo 37,5 stopinje Celzija, na Katinari 37 stopinj Celzija, v Červinjanu 38,5, v Gradišču 37,9 in v Gorici 36,4 stopinje Celzija. Povečini gre za najvišje temperature v letošnjem poletju. V FJK so sicer poleg v Trstu še ponekod drugod padli zgodovinski temperaturni rekordi, kar bodo lahko potrdile natančnejše analize, med drugim v Fossalonu.

Relativna vlaga na srečo povečini ni bila pretirano visoka, sa je bila okrog 30- do največ 40-odstotna, sicer bi bila toplotna obremenitev, ki je bila že itak velika, še občutnejša.

Naše kraje je v višinah dosegel najtoplejši zrak v letošnjem poletju. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je včeraj opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 21,8 stopinje Celzija, kar je skoraj dve stopinji Celzija več od najvišje namerjene temperature med vročinskim valom ob koncu junija in začetku julija.